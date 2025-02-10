Düzce\'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda orman köylüsüne ormanların korunması, orman yangınlarıyla mücadele ile bilgiler verildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan orman köylerinde bilgilendirme toplantılarına başlandı. 2025 yılının ilk toplantısı Çamoluk köyünde yapıldı. Toplantıya, Topuk Yaylası Orman İşletme Şefi, köy muhtarı ve köy halkı katıldı. Toplantıda ormanların korunması ve orman yangınlarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda özellikle il genelinde ortalama sıcaklık değerlerinin arttığı aylarda ve orman yangını açısından risk teşkil eden zamanlarda orman yangınlarının önlenmesi için her orman köylüsü vatandaşın ve üretim işlerinde çalışan işçilerin, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Topuk Yaylası Orman İşletme Şefi vatandaşları, orman yangını gönüllüsü olmaya ve yıl içerisinde düzenlenecek orman yangınlarını önleme konusunda düzenlenen eğitimlere katılmaya davet etti. - DÜZCE