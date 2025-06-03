DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı ekipler tarafından kaldırılarak götürüldü.
Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı mevkiinde sahilde yürüyen vatandaşlar, ölü yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunus balığının öldüğünü görenler durumu hemen Akçakoca Belediyesine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler sahilde bulunan ölü yunus balığını kaldırarak gömülmek için götürdü. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce'de Sahile Vuran Ölü Yunus Balığı Ekipler Tarafından Kaldırıldı - Son Dakika
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