Düzce\'de 14 bin 428 hayvana mikroçip takıldı

02.01.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 99,13'ünün toplandığını açıkladı. 14 bin 428 hayvana mikroçip takıldı ve ev hayvanı pasaportları teslim edildi. Ayrıca yeni doğal yaşam alanı inşaatının tamamlandığı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılı şubat ayından itibaren ilde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 99,13'ü toplandığını 14 bin 428 hayvana mikroçip takılarak ev hayvanı pasaportlarının teslim edildiğini açıkladı.

Vali Selçuk Aslan, gerçekleştirdiği asayiş değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Selçuk Aslan, Düzce'de sahipsiz sokak hayvanlarının neden olabileceği güvenlik problemlerini ortadan kaldırmak adına ilgili kurumların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek "Bu husustaki çalışmalarımızı daha ileri noktaya taşımak adına sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp gerekli tedaviler uygulandıktan sonra barınabileceği 16 bin metrekarelik mevcut bakımevine ilave olarak 84 bin metrekarelik alan üzerinde oluşturduğumuz kontrollü doğal yaşam alanı inşaatımızın tamamlandığı müjdesini bir kez daha siz değerli hemşehrilerimle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ve sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunda artık sona yaklaştığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Veteriner hekimler destek oluyor

Vali Aslan, sokak hayvanlarının yüzde 99,13'ünün toplandığını belirterek "Bilindiği üzere ilimizde sahipsiz sokak hayvanlarını toplama çalışmaları 10 belediye ve il özel idaresi tarafından sorumluluk alanlarında sürdürülmekte, toplanan hayvanlar Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) tarafından işletilen hayvan bakımevi ve kontrollü doğal yaşam alanına teslim edilmektedir. 13 ekip ve 37 personel ile sürdürülen toplama faaliyetlerine 13 veteriner hekim destek olmaktadır. Gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda 2025 yılı şubat ayından itibaren ilimizde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 99,13'ü toplanmıştır. Düzce'de 8 bin 375 adedi köpek ve 6 bin 53 adedi kedi olmak üzere toplam 14 bin 428 hayvana mikroçip takılarak ev hayvanı pasaportları teslim edilmiştir. Sahipli ev hayvanlarının kayıt altına alınması ile birlikte hayvanların korunması, terk edilmesinin önlenmesi ve sorumlu sahiplik bilincinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmakta olup hem bu süreci hızlandırmak hem de imkanı bulunmayan hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla ev hayvanlarının kayıt altına alınmasına destek projesini paydaşlarımızla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu amaçla ilk etapta tanımlama ve aşılama için bin kedi/köpek sahibine destek sunulması planlanmıştır. Hem vatandaşlarımızın esenliğini sağlamak hem de sahipsiz hayvanlar sorununa makul bir çözüm bulma noktasında örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz çalışmalarımızın ilimiz ve ülkemize hayırlı olması temennimi ifade etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

