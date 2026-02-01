DTSO çözüm masası toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen çözüm masası toplantılarında sanayicinin beklentileri, talepleri masaya yatırılıyor.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, geçtiğimiz günlerde altyapı ihtiyaçları ve OSB'nin gelişmesine yönelik talepleriyle alakalı olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelerek talepleri DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'a iletmişlerdi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın daveti üzerine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova OSB'de faaliyet gösteren firma yetkileriyle bir araya gelerek beklenti ve taleplerini dinledi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Faruk Özlü, Başkan Yardımcısı Hasan Günden, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen ve Gümüşova OSB'de faaliyetlerini sürdüren firma yetkilileri katıldı. Toplantıda gündeme gelen taleplerle ilgili değerlendirmede bulunan Faruk Özlü, sanayici üyelerin talep ve beklentilerini gerçekleştirmek adına gerekli adımları ivedilikle atacaklarını ifade etti.

Erdoğan Bıyık, toplantıya katılımlarından ve sanayici üyelere olan yakın ilgisinden dolayı Özlü'ye ve Gümüşova OSB firmalarına teşekkür etti. - DÜZCE