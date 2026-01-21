Düzce birlik oldu, sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika
Yerel

Düzce birlik oldu, sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı
21.01.2026 13:25  Güncelleme: 13:30
Kamışlı'da Türk Bayrağı'na yapılan saldırının ardından Düzce'de esnaf ve belediye, şehri komple Türk bayraklarıyla donatarak birlik mesajı verdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin bayrak hassasiyetini vurguladı.

Kamışlı'da Türk Bayrağı'na yapılanların ardından Düzce'de esnaf ve belediye, şehri kırmızı beyaza bürüdü. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'nin bayrak hassasiyeti var" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi ekipleri, şehir genelinde Türk bayrağı dağıttı. Kampanya kapsamında cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtarak anlamlı bir çalışmaya imza attı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen bayrak dağıtımında, esnaf ve vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarını iş yerlerine ve evlerine asan Düzceliler, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özellikle ana arterler ve çarşı merkezlerinde dalgalanan bayraklar, kent genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli değerlerin yaşatılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi adına bu tür kampanyalara destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, "Kamışlı'da olan hadise, çok çirkin bir hadisedir. Biz bu ülkede tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet vurgusuyla siyaset yapıyoruz. Bu ülkeye 23 yıldır üretmeye çalışıyoruz. Ben şayet orada asker olsaydım yani Kamışlı'da bir asker veya er olsaydım, hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce Kıbrıs'ta bir hadise oldu, bir Rum Türk bayrağını indirmeye yeltendi, o bölgede yani Kıbrıs'ta Türk askerinin gösterdiği tepkinin aynısını gösterirdim. Bayrağımıza saygı göstermek esastır ve bütün herkesten Türkiye'de yaşayan herkesten 86 milyondan Türk bayrağına saygı gösterilmesini bekliyoruz. Düzce bayrak konusunda hassasiyetleri olan bir şehirdir. Bundan birkaç ay önce bir sosyal deney gerçekleştirmiştik. Düzce'de herkes Türk bayrağının geri düşmesine reaksiyon gösterdi. Tepki gösterdi ve bayrağı kaldırmaya gayret gösterdi. O yüzden Düzce'nin bayrak konusunda ki hassasiyetini biliyoruz ve bunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında Düzce'nin dört bir yanında Türk bayraklarının dalgalanmaya devam etmesi beklenirken, vatandaşlar da herkesi bayrak asarak kampanyaya destek olmaya davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

