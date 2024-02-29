DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Serbest Veteriner Hekimler arasında 2024 yılı "Sığır Suni Tohumlama Hizmetinin Özel Uygulayıcılara Devrine ve Hizmetin Yürütülmesine İlişkin Sözleşme yenileme işlemleri gerçekleştirildi.
İl Müdürü Esra Uzun konuya ilişkin "İlimizde gerçekleştirilen suni tohumlama faaliyetleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 27'si Veteriner Hekim 1'i Veteriner Sağlık Teknisyeni olmak üzere toplam 28 özel uygulayıcı tarafından yürütülmektedir. Bu sayede hayvanların ıslah edilmesi, verimin artırılması ve et ihtiyacının karşılanması, saf ve kültür ırkı hayvan sayılarının artırılması, yetiştiricimizin gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen suni tohumlama faaliyetleri ile her yıl bir buzağı alma çabasındayız" dedi.
Uzun yıllardır suni tohumlama faaliyetlerinde bulunan Dr. Recep Ergül konuya ilişkin "Suni tohumlama doğal yollara kıyasla çok daha uygun ve faydalı bir işlemdir. Nitekim tabi tohumlama boğaları için bakım, besleme, sonrasında kısırlık, aynı zamanda tedavi gibi maliyetleri düşünüldüğünde suni tohumlamanın çok daha verimli olduğu ve maliyetlerin çok daha düşük olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerinde bulundu.
Suni tohumlama uygulamaları Bakanlık tarafından değişik adlar altında her yıl desteklenmekte olup, 2023 yılı Buzağı Desteklemesi dahilinde suni tohumlama yoluyla elde edilen ve aranan kriterleri sağlayan buzağılar için buzağı desteklemesine ilave olarak buzağı başına 450 TL ödenecektir. Suni tohumları üretecek kişiler, ithalatçılar, boğa adayının seçimi, sağlık durumu, toplama, inceleme, depolama, kalite ve güvenlik doğrulama, piyasaya satış, taşınma, uygulama ve doğan yavru ile birlikte tüm aşamaları Bakanlığın kontrolü altında. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce'de Sığır Suni Tohumlama Hizmeti Özel Uygulayıcılara Devredildi - Son Dakika
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