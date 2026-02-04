Düzce'ye Tarım Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'ye Tarım Müzesi

Düzce\'ye Tarım Müzesi
04.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mergiç Mahallesi'nde kurulacak Tarım Müzesi ve Millet Bahçesi 2. Etap Projesi'nin detaylarını açıkladı. Projelerde doğal hayat ve tarımsal üretim ön planda tutulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, saha çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Şehir merkezinin dört bir yanında devam eden değişim seferberliği Mergiç Mahallesi'nde bulunan tarım akademisi alanında kurulacak Tarım Müzesi ve Mesire Alanı ile Millet Bahçesi 2. Etap Projesi'nin ilk kısmında yapılacak düzenleme ile yeni bir boyuta geçecek.

Başkan Faruk Özlü'nün başlattığı ve şehrin merkezinden başlayarak çevresine yayılan kalkınma, dönüşüm, yenilik seferberliği sürüyor. Saha çalışmalarını yakın markaj takip eden Faruk Özlü'nün 2026 yılını 'atılım' yılı olarak nitelemesinin ardından projelerin içerik ve çalışma stratejilerinin detayları da belli oldu.

Doğal hayat ile iç içe bir tarih; Tarım Müzesi

İlk olarak Mergiç Mahallesi'nde bulunan Tarım Akademisi'ni ziyaret eden Başkan Özlü, burada yapılması planlanan Tarım Müzesi ve Mesire Alanı'nın detaylarını kurmayları ile değerlendirdi. Proje detaylarını saha üzerinde istişare eden heyet tarımsal üretimde geçmişten bugüne kullanılan ekipman ve donanımların sergileneceği müze alanının yanında park ve sosyal donatı alanlarının da oluşturulması için talimat verdi. Vatandaşlara açık şekilde düzenlenecek konsept park alanında dinlenme ve oyun alanları da yer alacak.

Belediye öz kaynakları ile yapılması planlanan projeye dair detayları anlatan Başkan Özlü yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük tarım müzesini Düzce'de inşa etmek istediklerini belirterek; "Bu alan çok büyük bir yer, burada yapacağımız çalışma ile belki de Türkiye'nin en büyük tarım müzesini yapmayı planlıyoruz. Açık hava müzesi planlıyoruz, çelik yapılardan taşınabilir, sundurmaların altında tarım aletleri yer alacak. Tabii bir de yürüyüş yolu olacak. Aletlerin önünde tanıtım yazıları bulunacak. Üzerinde güneş paneli olan modern parklara benzer bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada hiçbir ağaca zarar vermeden hatta yeşil alanları güçlendirerek tarım aletleri müzesini inşa edeceğiz" dedi.

Millet bahçesi 2. etabı iki aşamalı inşa edilecek

Saha gezisinin ikinci durağında; içerisinde Düzce'nin simgesi olacak Anıt Eser'i barındıracak Millet Bahçesi 2 Proje alanını gezen Başkan Özlü, Anıt Eser yapım işi için yer teslimin yapıldığını ve inşaatın kısa süre içinde başlayacağını ifade ederek; "Millet Bahçesi 2 Projesi'nde çalışma planımızı iki kısma ayırdık. Burada yer alacak Anıt Eser'in ihale süreci bitti, yer teslimini yaptık. İnşaatı da en kısa süre içinde başlayacak. Bugün ilk kısımda neler yapacağımızı konuştuk. Şu an maliyet araştırmalarını yapıyoruz, en güzel ve en kullanışlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine uygun olarak inşa edilmesi için bugün itibariyle çalışmaya başlıyoruz. Hatta burada bulunan seyir terası kısmı çevreyi en güzel gören yer. Burada bir kafeterya oluşturmak için nasıl bir düzenleme yapabiliriz, konuşacağız. Mesela bu Millet Bahçesi'ne yürüyüş için gelenler burada spor yaparken üst kısımda da bir sosyal tesis olabilir, bu fikrin üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Ayrıca yürüyüş alanına yeni bir zemin döşeyeceğiz, mevcutta bulunan zemini yeniden kullanılacak şekilde kaldırmaya çalışacağız. Projelerimizi inşa ederken geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir malzemelerin hepsini değerlendirmek için çabalıyoruz. Hedefimiz; alanın ilk kısmını kapsayan bu çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirmektir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Tarım, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'ye Tarım Müzesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'ye Tarım Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.