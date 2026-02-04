Düzce\'ye Tarım Müzesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, saha çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Şehir merkezinin dört bir yanında devam eden değişim seferberliği Mergiç Mahallesi'nde bulunan tarım akademisi alanında kurulacak Tarım Müzesi ve Mesire Alanı ile Millet Bahçesi 2. Etap Projesi'nin ilk kısmında yapılacak düzenleme ile yeni bir boyuta geçecek.

Başkan Faruk Özlü'nün başlattığı ve şehrin merkezinden başlayarak çevresine yayılan kalkınma, dönüşüm, yenilik seferberliği sürüyor. Saha çalışmalarını yakın markaj takip eden Faruk Özlü'nün 2026 yılını 'atılım' yılı olarak nitelemesinin ardından projelerin içerik ve çalışma stratejilerinin detayları da belli oldu.

Doğal hayat ile iç içe bir tarih; Tarım Müzesi

İlk olarak Mergiç Mahallesi'nde bulunan Tarım Akademisi'ni ziyaret eden Başkan Özlü, burada yapılması planlanan Tarım Müzesi ve Mesire Alanı'nın detaylarını kurmayları ile değerlendirdi. Proje detaylarını saha üzerinde istişare eden heyet tarımsal üretimde geçmişten bugüne kullanılan ekipman ve donanımların sergileneceği müze alanının yanında park ve sosyal donatı alanlarının da oluşturulması için talimat verdi. Vatandaşlara açık şekilde düzenlenecek konsept park alanında dinlenme ve oyun alanları da yer alacak.

Belediye öz kaynakları ile yapılması planlanan projeye dair detayları anlatan Başkan Özlü yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük tarım müzesini Düzce'de inşa etmek istediklerini belirterek; "Bu alan çok büyük bir yer, burada yapacağımız çalışma ile belki de Türkiye'nin en büyük tarım müzesini yapmayı planlıyoruz. Açık hava müzesi planlıyoruz, çelik yapılardan taşınabilir, sundurmaların altında tarım aletleri yer alacak. Tabii bir de yürüyüş yolu olacak. Aletlerin önünde tanıtım yazıları bulunacak. Üzerinde güneş paneli olan modern parklara benzer bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada hiçbir ağaca zarar vermeden hatta yeşil alanları güçlendirerek tarım aletleri müzesini inşa edeceğiz" dedi.

Millet bahçesi 2. etabı iki aşamalı inşa edilecek

Saha gezisinin ikinci durağında; içerisinde Düzce'nin simgesi olacak Anıt Eser'i barındıracak Millet Bahçesi 2 Proje alanını gezen Başkan Özlü, Anıt Eser yapım işi için yer teslimin yapıldığını ve inşaatın kısa süre içinde başlayacağını ifade ederek; "Millet Bahçesi 2 Projesi'nde çalışma planımızı iki kısma ayırdık. Burada yer alacak Anıt Eser'in ihale süreci bitti, yer teslimini yaptık. İnşaatı da en kısa süre içinde başlayacak. Bugün ilk kısımda neler yapacağımızı konuştuk. Şu an maliyet araştırmalarını yapıyoruz, en güzel ve en kullanışlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine uygun olarak inşa edilmesi için bugün itibariyle çalışmaya başlıyoruz. Hatta burada bulunan seyir terası kısmı çevreyi en güzel gören yer. Burada bir kafeterya oluşturmak için nasıl bir düzenleme yapabiliriz, konuşacağız. Mesela bu Millet Bahçesi'ne yürüyüş için gelenler burada spor yaparken üst kısımda da bir sosyal tesis olabilir, bu fikrin üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Ayrıca yürüyüş alanına yeni bir zemin döşeyeceğiz, mevcutta bulunan zemini yeniden kullanılacak şekilde kaldırmaya çalışacağız. Projelerimizi inşa ederken geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir malzemelerin hepsini değerlendirmek için çabalıyoruz. Hedefimiz; alanın ilk kısmını kapsayan bu çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirmektir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE