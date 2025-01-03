İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu - Son Dakika
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Yerel

İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu

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Düzce'de yeni açılan bir ucuzluk mağazası 'Ne alırsan 100 TL' kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman iş yeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı. İzdiham yaşanmaması için sırayla içeriye giren müşteriler, dışarıya çıkarken bile zor anlar yaşadı.

03.01.2025 14:44
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Düzce'de yeni açılan ve ilk güne özel kampanya düzenleyen mağazanın önü miting alanına döndü.

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Düzce merkezde bir ucuzluk mağazası açıldı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu

SIRAYLA İÇERİ ALINDILAR

Miting alanına dönen mağaza önündeki kalabalığın içeride izdiham oluşturmaması için iş yeri sahipleri kapıları kapatarak müşterileri sırayla aldı. Ancak sabahın erken saatlerinde itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman işyeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı.

İÇERİYE GİREN DIŞARIYA ZOR ÇIKTI

Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. Müşterilerin kalabalık içinden çıkmasına iş yeri çalışanları yardımcı olmaya çalıştı.

İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mert çelik:
    bunlar genelde pinti olup para harcamayıp bankada trılyon bırıktıren,günlere gıdıp altın toplayan kısıler olup..ortamı pahalı bulan,esya almayan para yok dıyen..zengin pinti gurubu olabılıyor...ındırımler onlar ıcın mutlaka gıdılmesı gereken fırsat kapısı oluyor 12 6 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    enflasyon da düşük halbuki ne indirimi acaba 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    millet muhtaç bu fiyatlara ne bekliyordunuz 2 0 Yanıtla
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