İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu

Yerel

MHK başkanından VAR kayıtlarıyla ilgili olay yaratacak açıklama

İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

AK Partili Şamil Tayyar\'dan \'Ahmet Türk\' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Düzce'de yeni açılan ve ilk güne özel kampanya düzenleyen mağazanın önü miting alanına döndü.

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Düzce merkezde bir ucuzluk mağazası açıldı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

SIRAYLA İÇERİ ALINDILAR

Miting alanına dönen mağaza önündeki kalabalığın içeride izdiham oluşturmaması için iş yeri sahipleri kapıları kapatarak müşterileri sırayla aldı. Ancak sabahın erken saatlerinde itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman işyeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı.

İÇERİYE GİREN DIŞARIYA ZOR ÇIKTI

Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. Müşterilerin kalabalık içinden çıkmasına iş yeri çalışanları yardımcı olmaya çalıştı.