Düzce\'de Vali Yardımcısı ve Jandarma Komutanlarına Vefa Programı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de görev süreleri dolan ve başka şehirlere atanan Vali Yardımcısı ve jandarma komutanlarına vefa programı düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile birlikte; Düzce Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Sivas Vali Yardımcılığı görevine atanan Yakup Tatoğlu, Düzce İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Albay Murat Kılıç ile Düzce İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Denizli İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine atanan Albay Kamil Çelik için düzenlenen veda yemeğine iştirak etti.

Vali Aslan, Tatoğlu, Kılıç ve Çelik'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Düzce adına yaptıkları çalışmalar için hizmet şilti verdi. - DÜZCE