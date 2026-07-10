Yanan orman ürünleri fabrikasında inceleme - Son Dakika
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Yanan orman ürünleri fabrikasında inceleme

Yanan orman ürünleri fabrikasında inceleme
10.07.2026 16:19  Güncelleme: 16:21
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Düzce'deki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının ardından Vali, Belediye Başkanı ve TSO Başkanı fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Düzce'de orman ürünleri fabrikasında meydana gelen yangın sonrasında Düzce protokolü, işletme yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile birlikte, geçtiğimiz günlerde yangın çıkan orman ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada incelemelerde bulunan heyet, işletme yetkililerinden yangının ardından yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında işletme yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesini temenni ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Ayrıca üretim faaliyetlerinin en kısa sürede yeniden normale dönmesi yönündeki beklentisini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

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