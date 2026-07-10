Yanan orman ürünleri fabrikasında inceleme

Düzce'de orman ürünleri fabrikasında meydana gelen yangın sonrasında Düzce protokolü, işletme yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile birlikte, geçtiğimiz günlerde yangın çıkan orman ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada incelemelerde bulunan heyet, işletme yetkililerinden yangının ardından yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında işletme yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesini temenni ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Ayrıca üretim faaliyetlerinin en kısa sürede yeniden normale dönmesi yönündeki beklentisini ifade etti. - DÜZCE