Düzce'de Yeni Atamalar Gerçekleşti - Son Dakika
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Düzce'de Yeni Atamalar Gerçekleşti

Düzce\'de Yeni Atamalar Gerçekleşti
13.06.2026 00:02
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Adalet Bakanı Gürlek, Adli ve İdari Yargı 2026 Ana Kararnamesi'ni tamamladı, yeni atamalar yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Kararnameye göre; Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olurken, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararnameye göre Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcısı, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Düzce Cumhuriyet Savcıları İsmail Odabaş ve Baki Bulut Düzce Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Düzce'ye atandılar

İzmir Cumhuriyet Savcısı İlhami Başkurt, İzmir Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çamoğlu, Mersin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yılmaz ve Batman Cumhuriyet Savcısı Duygu Gizem Tataroğlu Başar Düzce Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Kahramanmaraş Hakimi Büşra Algın Subaşı, Batman Hakimi Ensar İbrahim Başar, Iğdır Hakimi Meryem Elif Beşler, Iğdır Hakimi Muhammed Alperen Beşler ve Diyarbakır Hakimi Esma Demirci Düzce Hakimliğine atandı.

Düzce Cumhuriyet Savcıları; Hüseyin General İzmir Cumhuriyet Savcılığı, Çağrı Tolga Taşkın Manisa Cumhuriyet Savcılığı, Düzce eski Cumhuriyet Savcısı Ekrem Güven Zonguldak Hakimliğine atandı.

Düzce Hakimleri Tuğba Ünver Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, Pelin Miral Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği ve Numan Ceylan Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Gürlek, Yargı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yeni Atamalar Gerçekleşti - Son Dakika

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