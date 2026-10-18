Düzce'de yoğun yağışa karşı tedbirler Cangir başkanlığındaki toplantıda ele alındı - Son Dakika
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Düzce'de yoğun yağışa karşı tedbirler Cangir başkanlığındaki toplantıda ele alındı

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Düzce\'de yoğun yağışa karşı tedbirler Cangir başkanlığındaki toplantıda ele alındı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir'in başkanlığında Düzce'de afet koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde alınacak ilave tedbirler değerlendirildi; Vali Mehmet Makas da sahada gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir ve Düzce Valisi Mehmet Makas'ın katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerdeki son durum ve vatandaşların güvenliği için alınacak ilave tedbirler değerlendirildi.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından afet risklerine karşı yürütülen çalışmaların koordinasyonu amacıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplantı düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde sürdürülen çalışmalar, sahadaki son durum ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken ilave tedbirler ele alındı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, yaşanabilecek risklere karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas, koordinasyon içerisinde görev yapan kurum yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Makas, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Düzce ve bölgede devam eden yoğun yağışlara karşı tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte sahada gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Makas, "Rabbim Düzce'mizi, ülkemizi ve aziz milletimizi her tür afetten muhafaza buyursun" dedi.

Kaynak: İHA
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