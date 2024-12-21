Düzce\'de Ziraat Mühendisleri İçin Kariyer Söyleşisi

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle kariyer söyleşileri kapsamında düzenlenen tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli başlıklı etkinlikte bir araya geldi.

Genç ziraat mühendislerinin kariyer yolculuklarına ışık tutmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan söyleşiye; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, fakülte öğretim üyeleri ile öğrenciler katılım sağladı. Etkinlikte, İl Müdürü Esra Uzun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Uzun yaptığı konuşmada; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlayarak kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının amaçlandığını belirtti.

Tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için doğru planlamanın şart olduğunu belirten Esra Uzun, "Yeni destekleme modeli, üreticileri ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmeyi ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedefliyor. Ziraat mühendislerinin bu süreçte üreticilerle birlikte hareket ederek rehberlik etmeleri kritik bir rol oynayacaktır. Tarım sektörü, ülkemiz için ekonomik ve sosyal açıdan stratejik bir alanıdır. Genç mühendislerin bu alanda yenilikçi projeler geliştirmesi ve üreticilere rehberlik etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Söyleşi boyunca öğrenciler, sektörde karşılaşabilecekleri zorluklar, iş imkanları ve mesleki gelişim fırsatları hakkında sorular sorma imkanı buldu.

Uzun, Düzce'nin tarım potansiyeline değinerek, ilin fındık, kestane balı ve diğer tarımsal ürünlerindeki fırsatlara dikkat çekerek "Ziraat mühendisliği, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda geleceği inşa eden bir sorumluluktur" diyerek öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE