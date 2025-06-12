Düzce\'deki Kusur Kafe Çalışanları İşaret Dili Öğreniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve özel bireylerin çalışarak hayata tutundukları Kusur Kafe çalışanları işaret dilini öğreniyor. İşaret dilini öğrenen çalışanlar ilk olarak Jandarma'nın 186. yılını işaret diliyle kutladı.

Düzce Belediyesi'nin iştiraki olan Beltur, engelli bireylerle iletişimi güçlendirmek için 20 çalışanına işaret dili eğitimi veriyor. Kurum, müşteri memnuniyetini artırmak ve engelli bireylerle iletişimi geliştirmek amacıyla Düzce BELMEK iş birliğiyle 20 çalışanı işaret dili eğitimi alıyor. Eğitim alanlar arasında, Kusursuz Kafe'nin özel bireylerden oluşan kadrosu da bulunuyor. Kusursuz Kafe'de görev yapan ve temsili askerlik yapan personeller, jandarma komutanı ile bir araya gelerek jandarmanın kuruluşunun 186. yıl dönümünü işaret diliyle kutladı. - DÜZCE