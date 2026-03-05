Düzce Gençlik Merkezi\'nde Sanat Etkinliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Lisesi öğrencilerini merkezinde ağırlayarak sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Düzce Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, ebru kolajı ve suluboya kitap ayracı etkinliğine katılarak hem yeni teknikler öğrendi hem de kendi özgün çalışmalarını ortaya koyma fırsatı buldu. Renklerin suyla buluştuğu ebru çalışmaları ve suluboya ile hazırlanan kitap ayraçları, öğrencilerin hayal gücüyle birleşerek birbirinden güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağladı.

Keyifli ve verimli geçen etkinlikte gençler hem sanatla buluşmanın mutluluğunu yaşadı hem de arkadaşlarıyla birlikte üretmenin heyecanını paylaştı. - DÜZCE