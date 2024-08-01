Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nde 450 personel, 7 farklı konuyu kapsayan eğitim programına katıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 7 farklı konuyu kapsayan Personel Geliştirme Eğitim Programına 450 personel katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Müdürlüğe bağlı tüm tesislerde ki görevli personellere yönelik Çalışma Hayatında Sıkça Görülen Postural ve Önleyici Günlük Egzersizler, Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi, Siber Güvenlik Eğitimi, Etkili İletişim, Etik ve Protokol Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bipolar ve Psikotik Bozukluklarda Sosyal Damgalanma Eğitimi ve Gençlerle Çalışmak ile ilgili işin uzmanları tarafından bilgiler aktarıldı. - DÜZCE