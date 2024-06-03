Düzce Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yerel

Düzce Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde halk eğitim merkezinde açtı.

Düzce'de kursiyerlerin ilgi gösterdiği Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisini açtı. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde merkezde kurulan sergiyi Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan açtı. bin 64 kursta eğitim alan yaşları 5 ila 70 arasında ki 19 bin 617 kursiyerin hazırladığı emekleri inceleyen Vali Aslan, " "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" anlayışıyla faaliyetlerini gösteren merkez bünyesindeki bin 64 kursta eğitim alan, yaşları 5 ila 70 arasındaki 19 bin 617 kursiyerin emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE