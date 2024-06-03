Düzce Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Düzce Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Düzce Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Düzce Halk Eğitim Merkezi, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yıl sonu sergisini açtı. Sergiyi Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan açtı. 19 bin 617 kursiyerin emeklerini inceleyen Vali Aslan, merkezin herkes için eğitim anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirtti.

03.06.2024 14:31
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Düzce Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde halk eğitim merkezinde açtı.

Düzce'de kursiyerlerin ilgi gösterdiği Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisini açtı. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde merkezde kurulan sergiyi Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan açtı. bin 64 kursta eğitim alan yaşları 5 ila 70 arasında ki 19 bin 617 kursiyerin hazırladığı emekleri inceleyen Vali Aslan, " "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" anlayışıyla faaliyetlerini gösteren merkez bünyesindeki bin 64 kursta eğitim alan, yaşları 5 ila 70 arasındaki 19 bin 617 kursiyerin emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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