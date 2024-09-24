Düzce İtfaiyesi Kan Bağışına Destek Verdi

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulunarak, azalan bağışların artması için vatandaşlara seslendi.

Azalan kan stokuna karşılık Kızılay tarafından kan bağışı çağrısında bulunulmasının ardından Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. "Bir Gün Size de Lazım Olabilir" sloganıyla yola çıkan itfaiye ekipler, Kızılay mobil kan bağış aracına giderek kan bağışında bulundu. Personeller, İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kurulan kan bağış aracıyla herkesi kan bağışına davet etti. - DÜZCE