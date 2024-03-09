Düzce İtfaiyesini Gezen Minik Öğrenciler İtfaiyecilik Hakkında Bilgi Edindi - Son Dakika
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Düzce İtfaiyesini Gezen Minik Öğrenciler İtfaiyecilik Hakkında Bilgi Edindi

Düzce İtfaiyesini Gezen Minik Öğrenciler İtfaiyecilik Hakkında Bilgi Edindi

Düzce Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anasınıfı öğrencileri, Düzce itfaiyesini ziyaret ederek itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi edindi. Gezide öğrenciler, itfaiye araçlarının kullanımını ve donanımlarının ne işe yaradığını öğrenirken aynı zamanda temel güvenlik kuralları ve yardım isteme yöntemleri konusunda da bilgilendirildi.

09.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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DÜZCE(İHA) – Düzce Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anasınıfı öğrencileri Düzce itfaiyesini gezerek itfaiyeciliği öğrendiler.

Minik öğrenciler itfaiyeyi gezdiler. İtfaiyecilerin görevlerini öğrenmek, itfaiye araçlarının hangi amaçla kullanılacağını göstermek ve farklı meslek gurupları hakkında bilgi sahibi olmak üzere gerçekleştirilen gezide çocuklar yaparak, yaşayarak, görerek öğrendiler.

İtfaiyecilerle tanışan öğrenciler; itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını ve donanımlarının ne işe yaradığını öğrenme fırsatı buldular. Öğrencilere temel güvenlik kurallarını hatırlatılırken kendilerini tehlike ve kazalardan nasıl koruyacağı ve herhangi bir kaza anında nasıl yardım isteyecekleri öğretildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İtfaiyesini Gezen Minik Öğrenciler İtfaiyecilik Hakkında Bilgi Edindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce İtfaiyesini Gezen Minik Öğrenciler İtfaiyecilik Hakkında Bilgi Edindi - Son Dakika
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