Düzce kentsel dönüşümü, Başkan Hakkı Alp\'in katıldığı buluşmada ele alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, kentin kentsel dönüşüm çalışmaları ve dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Düzce'nin kentsel dönüşüm çalışmaları, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık ile bir araya gelindi. Görüşmede, Düzce için büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Şehrin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, devam eden ve planlanan çalışmalar üzerine görüşler paylaşıldı.

Düzce'ye yönelik destekleri nedeniyle Hakkı Alp ve Osman Altınışık'a teşekkür edilirken, çalışmalarında başarılar dilendi.