Düzce Mergiç'te hayvan pazarı, çevre illerdeki şap vakalarına karşı kapatıldı - Son Dakika
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Düzce Mergiç'te hayvan pazarı, çevre illerdeki şap vakalarına karşı kapatıldı

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Düzce Mergiç Mahallesi'ndeki hayvan pazarı, çevre illerdeki şap vakaları nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Kararın, hastalığın Düzce'deki hayvan varlığına ve üreticilere ulaşmasını önlemeye yönelik olduğu, pazarın açılışının gelişmelere göre değerlendirileceği belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bununa hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

Çevre illerde hayvan pazarlarına yönelik alınan tedbirlerin ardından Düzce'de de hayvan pazarının faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Çevre şehirlerde hastalığı görülmesinin ardından alınan kararın, hastalığın Düzce'deki hayvan varlığına ve üreticilere ulaşmasını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Yetkililerin, üreticileri ve hayvan yetiştiricilerini yaşanabilecek risklere karşı korumak amacıyla tedbir amaçlı kapatma kararı aldığı öğrenildi. Hayvan pazarının ne zaman yeniden açılacağına ilişkin ise gelişmelere göre değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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