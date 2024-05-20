Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti

Düzce\'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeni Taşköprü Köyü'nü ziyaret ederek köy sakinlerine 'şehir konforunda köy' konsepti hakkında bilgi verdi. Köy sakinleri, belediye hizmetlerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

20.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yeni Taşköprü köyü mahalle olmak için düğmeye bastı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, köyü ziyaret ederek yeni mahallelerde uygulanacak 'şehir konforunda köy' konseptinden söz ederek, köy sakinlerine verilecek hizmetleri anlattı.

Düzce'de 2 bin nüfuslu Yeni Taşköprü Köyü mahalle olmak üzere harekete geçti. İlin en kalabalık nüfusuna sahip köylerinden biri olan Yeni Taşköprü Köyü'nün sakinleri, Köy Muhtarı Ahmet Kılıç'ın düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Başkan Vekili Ali Dilber ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katılım sağladı.

Düzce'nin yeni mahallelerinden Mamure ve Ozanlar'a da komşu olan Yeni Taşköprü Köyü halkı, doğalgaz başta olmak üzere belediye imkanlarından faydalanmak istediklerini ifade ederek taleplerini Başkan Özlü'ye ilettiler.

Toplantıda kalabalık topluluğa hitap eden Özlü ise, belediye hizmetlerinden söz ederek, yeni mahalle olan yerleşim alanlarında uygulayacakları şehir konforunda köy konseptini anlattı. Şehirde olan tüm hizmetlerin burada da olacağını ifade eden Faruk Özlü, "Mahalle olduğunuz gün düzenli otobüs seferleri koyacağız. Saat başı araba olacak. Çöp konteynırları koyacağız ve haftada 2 defa çöpleri toplayacağız. Doğalgaz da bağlanacak. Şehirde ne varsa burada da olacak. Ben köy vasfına halel gelmemesinden yanayım. Tarlalarımızı koruyacağız, insanlar ekip biçecekler. Belediyenin bir mahallesinde horozun ötmesinden komşu rahatsızsa ve şikayet ederse, bizim zabıta gelir ceza keser. Ancak köyde horoz da, at da olur. Şehir konforunda köy konseptinde bunu engelleyeceğiz. Horozu var diye adama ceza kesilmeyecek. İneği varsa ahır yapamazsın demeyeceğiz. Bu konsepti oturtmaya çalışıyoruz. Ancak belediyenin de bazı kuralları vardır. Şehir olduğunuz zaman emlak vergisi gibi bazı yükümlülükleriniz de olacak. Onları da bilelim. Şehre dahil olup olmamak sizin kararınız" şeklinde konuştu.

"Biz sizlere hizmet etmeye hazırız" diyen Başkan Faruk Özlü, "Hep beraber bu süreci yürütelim ve referandum sürecini başlatalım, oylama yapalım. Özellikle hanım kardeşlerimiz doğalgaz için mahalle olmak istiyor. En kısa sürede hanım kardeşlerimize doğalgazı getirelim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 11:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement