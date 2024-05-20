Düzce\'nin Yeni Taşköprü Köyü Mahalle Olmak İçin Harekete Geçti

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Düzce'nin Yeni Taşköprü köyü mahalle olmak için düğmeye bastı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, köyü ziyaret ederek yeni mahallelerde uygulanacak 'şehir konforunda köy' konseptinden söz ederek, köy sakinlerine verilecek hizmetleri anlattı.

Düzce'de 2 bin nüfuslu Yeni Taşköprü Köyü mahalle olmak üzere harekete geçti. İlin en kalabalık nüfusuna sahip köylerinden biri olan Yeni Taşköprü Köyü'nün sakinleri, Köy Muhtarı Ahmet Kılıç'ın düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Başkan Vekili Ali Dilber ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katılım sağladı.

Düzce'nin yeni mahallelerinden Mamure ve Ozanlar'a da komşu olan Yeni Taşköprü Köyü halkı, doğalgaz başta olmak üzere belediye imkanlarından faydalanmak istediklerini ifade ederek taleplerini Başkan Özlü'ye ilettiler.

Toplantıda kalabalık topluluğa hitap eden Özlü ise, belediye hizmetlerinden söz ederek, yeni mahalle olan yerleşim alanlarında uygulayacakları şehir konforunda köy konseptini anlattı. Şehirde olan tüm hizmetlerin burada da olacağını ifade eden Faruk Özlü, "Mahalle olduğunuz gün düzenli otobüs seferleri koyacağız. Saat başı araba olacak. Çöp konteynırları koyacağız ve haftada 2 defa çöpleri toplayacağız. Doğalgaz da bağlanacak. Şehirde ne varsa burada da olacak. Ben köy vasfına halel gelmemesinden yanayım. Tarlalarımızı koruyacağız, insanlar ekip biçecekler. Belediyenin bir mahallesinde horozun ötmesinden komşu rahatsızsa ve şikayet ederse, bizim zabıta gelir ceza keser. Ancak köyde horoz da, at da olur. Şehir konforunda köy konseptinde bunu engelleyeceğiz. Horozu var diye adama ceza kesilmeyecek. İneği varsa ahır yapamazsın demeyeceğiz. Bu konsepti oturtmaya çalışıyoruz. Ancak belediyenin de bazı kuralları vardır. Şehir olduğunuz zaman emlak vergisi gibi bazı yükümlülükleriniz de olacak. Onları da bilelim. Şehre dahil olup olmamak sizin kararınız" şeklinde konuştu.

"Biz sizlere hizmet etmeye hazırız" diyen Başkan Faruk Özlü, "Hep beraber bu süreci yürütelim ve referandum sürecini başlatalım, oylama yapalım. Özellikle hanım kardeşlerimiz doğalgaz için mahalle olmak istiyor. En kısa sürede hanım kardeşlerimize doğalgazı getirelim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE