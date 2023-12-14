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Düzce TSO Başkanı Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Düzce TSO Başkanı Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Balkan Odalar Birliği'nin Selanik'te gerçekleşen Genel Kuruluna katıldı. Toplantıda, Balkan ülkeleri arasındaki ticari anlaşmalar ve ticaret hacimlerinin genişletilmesi gibi konular ele alındı.

Düzce TSO Başkanı Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu\'na katıldı
14.12.2023 - 12:01,
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 11 Balkan ülkesinin üyesi olduğu Balkan Odalar Birliği'nin Selanik'te gerçekleşen Genel Kuruluna katıldı.

Balkan ülkeleri arasındaki ticari anlaşmalar, karşılıklı ticaret hacimlerinin genişletilmesi, dünya genelindeki siyasi iklimin ekonomiye etkileri gibi birçok konunun gündeme geldiği toplantıda, Eurochambers Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da görüşlerini dile getirdi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Türkiye'nin muhtelif oda başkanlarıyla birlikte, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'yla birlikte bu organizasyonda yer aldık. Katıldığımız tüm toplantılarda, tüm organizasyonlarda iş insanlarımızın gittiğimiz yerlerde hangi fırsatları değerlendirebileceği noktasında istişareler yapıyoruz. Balkan ülkeleriyle geçmişten gelen bir kültür ve medeniyet bağımızın da olması, bu ülkeler ile yapılan ticaretin hacmini yüksek tutuyor. Odamız üyelerinin de yoğunlukla ihracat yaptığı ülkeler arasında balkan ülkeleri önemli paya sahip. Balkan ülkelerine özellikle mobilya, metal, makine ve tekstil ürünleri ihracatımız var. Biz bu pazarlardan daha fazla nasıl pay alabiliriz sorusuna odaklandık. O bölgenin oda başkanlarından bilgiler aldık. Edindiğimiz tecrübeleri ve bilgileri üyelerimiz ile paylaşacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce TSO Başkanı Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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