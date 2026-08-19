Düzce TSO Seçim Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce TSO Seçim Tarihleri Açıklandı

Düzce TSO Seçim Tarihleri Açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce TSO'da 2026-2030 dönemine yönelik seçimler 18 Ekim 2026'da yapılacak. Yönetim seçimleri 24 Ekim'de.

2030 döneminde görev yapacak oda organlarının belirlenmesi için seçim takvimi açıklandı. 4 bin 500'ün üzerinde üye, 18 Ekim 2026 Pazar günü sandık başına gidecek.

Düzce TSO'da 2026-2030 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerinin belirleneceği seçim tarihi belli oldu. Buna göre, 11 Meslek Komitesinde gerçekleştirilecek seçimler 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 4 bin 500'ün üzerinde Düzce TSO üyesinin oy kullanması beklenirken, sandıktan çıkacak sonuçlarla yeni dönemde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri belirlenecek.

Yönetim Kurulu Seçimleri 24 Ekim'de

Düzce TSO'nun seçim takvimine göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimleri ise 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Aynı gün 11 Meslek Komitesi için Komite Başkanı ve Başkan Yardımcıları da belirlenecek.

Böylece Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak yönetim ve oda organlarının belirlenmesine ilişkin seçim süreci tamamlanmış olacak.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce TSO Seçim Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:41
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı Görenler aynı yorumu yaptı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:09
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:55:16. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce TSO Seçim Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.