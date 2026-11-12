Düzce Üniversitesi Bilim Kafe'de bağımlılık ve dumansız üniversite hedefi konuşuldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Bilim Kafe'de bağımlılık ve dumansız üniversite hedefi konuşuldu

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Düzce Üniversitesi Bilim Kafe\'de bağımlılık ve dumansız üniversite hedefi konuşuldu
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde Prof. Dr. Tijen Acar, öğrencilerle bağımlılık türleri, riskler ve tedavi süreçleri üzerine söyleşti. Acar, tüm yerleşkeleri kapsayan dumansız üniversite hedefi için üç yıllık aşamalı planı paylaştı.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) tarafından, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Genç Yeşilay iş birliğinde "Bağımlılıktan Vazgeçmek: Bilim Ne Söylüyor?" başlıklı Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

Zahidül Kevseri Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve DÜBAM Müdürü Prof. Dr. Tijen Acar, öğrencilerle bir araya gelerek bağımlılık türleri, riskleri ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinlikleriyle üniversitede üretilen akademik bilginin toplumla buluşturulmasının ve üniversite ile şehir arasında köprü kurulmasının amaçlandığını ifade etti. Yaklaşık bir buçuk yılda 80'in üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

Bağımlılık türleri ve günlük yaşama etkileri konuşuldu

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Tijen Acar, tütün, alkol ve madde kullanımının yanı sıra kumar, dijital oyun ve telefon kullanımıyla ilgili bağımlılık türlerine değindi. Bağımlılığın günlük yaşamdaki belirtileri hakkında bilgiler paylaşan Acar, bağımlılıkların kişinin uyku düzeni, eğitim hayatı, sosyal ilişkileri ve günlük sorumlulukları üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ifade etti.

Katılımcıların soruları ve katkılarıyla ilerleyen söyleşide Tijen Acar, tütün endüstrisinin yeni ürünler ve pazarlama yöntemleriyle kullanıcılarına ulaşmaya çalıştığını belirterek, özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dumansız Üniversite hedefi

Düzce Üniversitesi'nde tütün kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalardan da söz eden Prof. Dr. Tijen Acar, tüm yerleşkeleri kapsayan "dumansız üniversite" hedefini katılımcılarla paylaştı. Üç yıllık bir plan doğrultusunda aşamalı olarak ilerlemeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Acar, bu hedefin gerçekleştirilmesinde öğrencilerin ve üniversite mensuplarının desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Gençlerde bağımlılık risklerine dikkat çekildi

Özellikle genç yaştaki bireylerin çevrim içi kumar bağımlılığı geliştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tijen Acar, telefon üzerinden kolaylıkla erişilebilen kumar uygulamalarının kişinin yaşamında, aile ilişkilerinde ve sosyal çevresinde ciddi sorunlara neden olabildiğini belirterek bağımlılığa yönelmede arkadaş çevresi ve merakın etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının sonunda yardım arayan kişilere yol göstermenin önemini yineleyen Acar, Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak destek sunmaya hazır olduklarını ifade ederek katılımcıları ihtiyaç duyduklarında profesyonel yardım almaya davet etti.

Bilim Kafe etkinliği, Prof. Dr. Tijen Acar'a teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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