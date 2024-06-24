Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi'nin koordinatörü ve proje yürütücüsü olduğu Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ile Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kurumsal paydaşlığına ilişkin iş birliği protokolleri imzaladı. Protokoller, festivallerin kurumsal paydaşları tarafından atılacak adımların ve sunulacak katkıların içeriğini kapsıyor ve uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğini içeriyor.

24.06.2024 17:15
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Düzce Üniversitesi; Karabük Üniversitesi'nin koordinatörü ve proje yürütücüsü olduğu Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ile Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kurumsal paydaşlığına ilişkin iş birliği protokolleri imzaladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen iş birliği protokollerini; Karabük Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık imzalarken, Düzce Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı. Protokoller; gerek yarışma aşamasında gerekse alana yönelik atölye çalışmaları boyutunda festivallerin kurumsal paydaşları tarafından atılacak adımların ve sunulacak katkıların içeriğini kapsıyor.

Protokoller, anılan festivallerin kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı; uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı - Son Dakika

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