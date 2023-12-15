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Düzce Üniversitesi'nde etkili iletişim ve başarı konulu etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde etkili iletişim ve başarı konulu etkinlik düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretim görevlisi Nurten Merdivenci öğrencilere etkili iletişim yöntemleri ve başarı üzerine konuştu.

Düzce Üniversitesi\'nde etkili iletişim ve başarı konulu etkinlik düzenlendi
15.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 11:03
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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Etkili İletişim Yöntemleri" ile "Başarı ve Motivasyon" başlıklı etkinlik, gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nden Öğretim Görevlisi Nurten Merdivenci, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek kahve eşliğinde iletişim, başarı ve motivasyon üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında etkili iletişim yöntemlerinden bahsetti.

Merdivenci, "Etkili İletişim Yöntemleri" başlıklı sunumunda iletişim kurarken kendini tanıtma ve ifade etme üzerinde durarak etkili bir iletişimin nasıl olacağını örneklerle anlattı. İletişim kurarken yaşanan problemlere değinen ve bu problemler için nasıl çözüm üretileceğini aktaran Merdivenci; beden dili, ses tonu ve kelimelerin iletişim türlerindeki ve insan üzerindeki etkilerini interaktif bir şekilde öğrencilerle paylaştı.

Nurten Merdivenci "Başarı ve Motivasyon" başlıklı bir diğer sunumunda başarının tanımını yaptı. Başarıyı etkileyen faktörlerin arasında yer alan hedefler, süreklilik ve motivasyonun dışında metanetin de önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Öğrencilerden, kendileri için başarı hikayesi olarak adlandırdıkları bir konuyu paylaşmasını isteyen Merdivenci, motivasyonun da başarı hikayelerinde çok önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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