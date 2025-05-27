Düzce Üniversitesi\'nden Gastronomi Başarıları

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, katıldıkları ulusal ve uluslararası gastronomi festivallerinde sergiledikleri üstün performansla büyük başarılara imza attı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Oğuzhan Çevik, Uluslararası GastroFethiye Festivali'nde ana yemek yarışması kategorisinde Altın Madalya, GastroBodrum Fest 2025'te ise en iyi üniversiteler ekip yarışmasında ise gümüş madalya kazanarak yeteneğini ve emeğini taçlandırdı.

İstanbul Gastronomi Festivali'nde Genç Şeften Üstün Performans

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gülseda Kahraman, İstanbul Gastronomi Festivali'nde kapalı kutu şefler kategorisinde gümüş madalya kazanarak adından söz ettirmeyi başardı.

GastroBodrum Festte çifte başarı

Öğrenciler, başarılarını International GastroBodrum Fest 2025 yemek yarışmasında da sürdürdü. Oğuzhan Çevik, restoran balık tabağı kategorisinde gümüş madalya, restoran başlangıç tabağı kategorisinde ise altın madalya kazandı. Gülseda Kahraman ise aynı festivalde restoran balık tabağı kategorisinde gümüş madalya alarak performansını bir kez daha ortaya koydu. Oğuzhan Çevik geçtiğimiz yıl da altın madalya kazanarak başarısını bu yıl bir kez daha yineledi ve üst üste iki yıl gastronomi alanında fark oluşturdu.

Öğrencilerin gösterdiği bu üstün performans, Düzce Üniversitesi'nin gastronomi alanında donanımlı bireyler yetiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu. - DÜZCE