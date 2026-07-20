Düzce Üniversitesi'nden Lavanta Destek Projesi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden Lavanta Destek Projesi

Düzce Üniversitesi\'nden Lavanta Destek Projesi
20.07.2026 20:15
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Düzce Üniversitesi, yerel üreticilere tıbbi bitkilerle katma değerli ürün üretimi desteği veriyor.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, yerel üreticilerin tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmesine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Düzce Merkez Kirazlı Köyü'nde lavanta yetiştiriciliği yapan üretici Gülhan Seçici tarafından hasadı gerçekleştirilen lavantalar, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan buhar distilasyon sisteminde işlenerek distilasyon işlemlerine tabi tutuldu. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda lavantalardan değerli uçucu yağ bileşenleri elde edilerek tarımsal ürünlerin katma değeri artırıldı.

Etkinliğe, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Dr. Perihan Durna da katılarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Program kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak proje fikirleri üzerine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, daha önce olduğu gibi üreticilere distilasyon süreçlerinde teknik destek sağlamaya devam ederken, tıbbi ve aromatik bitkilerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik üniversite-sanayi-kamu iş birliklerini güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nden Lavanta Destek Projesi - Son Dakika

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