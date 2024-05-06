Düzce Üniversitesi öğrencileri, boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini keşfediyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi öğrencileri, boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini keşfediyor

Düzce Üniversitesi öğrencileri, boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini keşfediyor

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler, eğitim hayatları için geldikleri Düzce'yi tanımak amacıyla boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini geziyorlar. Geleceğin turizm elçileri olacak olan gençler, Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesi gibi yerleri ziyaret ederek keyifli bir gün geçiriyorlar.

06.05.2024 09:18
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DÜZCE(İHA) –Eğitim hayatı için Düzce'ye gelen geleceğin turizm elçileri gençler boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini geziyorlar.

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler boş zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar. Okuman için geldikleri Düzce'yi de tanıyan geleceğin Düzce'nin turizm elçileri olacak olan gençler Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesini gezerek keyifli bir gün geçirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi öğrencileri, boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini keşfediyor - Son Dakika

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