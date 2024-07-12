Düzce Valisi 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gaziler Yakup Sevinç, Bülent Baki ve Soner Uçan'ı ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan beraberinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Müftüsü Osman Aydın ile birlikte vatan uğruna gösterdikleri kahramanlıklarıyla gurur kaynağı 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Aslan, "Başımızın tacı gazilerimize ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasisi adına gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkürlerimizi sunarak, sağlık ve huzur dileklerimizi ilettik" dedi. - DÜZCE