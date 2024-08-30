Düzce\'ye 85 hekim kadrosu tahsis edildi

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DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Düzce'ye 85 hekim kadrosunun tahsis edildiğini açıkladı.

Düzce'ye Sağlık Bakanlığı tarafından doktor ataması yapıldı. AK Parti Düzce İl başkanı Hasan Şengüloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında; Düzce'mize 12 Uzman Hekim, 73 Hekim olmak üzere toplam 85 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Şehrimizin sağlık ordusuna güç verecek, büyük katkı sağlayacak hekim kadroları Düzce'mize, ilçelerimize ve aziz vatandaşlarımıza şifa olsun inşallah. Türkiye Yüzyılı'nda Düzce'mizi sağlıkta hak ettiği seviyeye yükseltmek için Milletvekillerimizle birlikte gayret göstermeye, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Doktorlar Düzce merkez ve ilçelerde görev yapacak. - DÜZCE