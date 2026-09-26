Düzce Yığılca\'da arılı kovanlar kayıt amacıyla Yoğunpelit\'te sayıldı

Düzce Yığılca'da arılı kovanlar kayıt amacıyla Yoğunpelit'te sayıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı yapıldı. Kurum personeli kovanları yerinde kontrol ederek saydı; yetkililer verilerin güncel tutulması için saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı gerçekleştirildi.
Yığılca'da arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut arılı kovan sayısının belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yoğunpelit Köyü'nde gerçekleştirilen sayımlar, kurum personelleri tarafından yerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları yapıldı.
Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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