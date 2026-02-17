E-Ticaret Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Tutuklama

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen e-ticaret dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan 19 banka hesabı ve 3 kripto hesaba ait 2 aylık verilerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 982 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yapılan teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde e-ticaret dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ, Balıkesir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı; ayrıca 30 cep telefonu, 32 SIM kart, 10 hesap kartı, 7 USB bellek, 5 harddisk ve 2 laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i sorgularının ardından tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.