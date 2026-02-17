E-Ticaret Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

E-Ticaret Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Tutuklama

17.02.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 18'i tutuklandı. 982 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen e-ticaret dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan 19 banka hesabı ve 3 kripto hesaba ait 2 aylık verilerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 982 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yapılan teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde e-ticaret dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ, Balıkesir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı; ayrıca 30 cep telefonu, 32 SIM kart, 10 hesap kartı, 7 USB bellek, 5 harddisk ve 2 laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i sorgularının ardından tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel E-Ticaret Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:13:57. #7.11#
SON DAKİKA: E-Ticaret Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.