EBB Gençlik Sahnesi, 'Hapşırık' adlı oyunun ilk gösterimini yaptı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 7. Dönem Gençlik Sahnesi kursiyerleri, Anton Çehov ve Neil Simon tarafından kaleme alınan "Sevgili Doktor" adlı eserden uyarlanan "Hapşırık" adlı oyunun ilk gösterimini, 7 Mart Perşembe günü EBB Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda yaptı.

EBB Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursu'nun 7. Dönem kursiyerleri sezon boyunca aldıkları eğitimin ürünü olarak hazırladıkları "Hapşırık" adlı oyunun ilk gösterimini aileleri ve yakınları için sahneledi. Şehir Tiyatroları oyuncusu ve Gençlik Sahnesi eğitmeni olarak görev yapan Berkay Akın'ın uyarlayıp yönettiği oyun, farklı çevrelerden, farklı insanların yaşayışlarını ve ilişkilenmelerini mizahi ve akıcı bir dille anlatıyor.

Sevgi Sanlı'nın Türkçe'ye kazandırdığı oyunun ışık tasarımını Cemal Öztürk üstlendi, müziklerini ise Orhan Enes Kuzu yaptı. Oyunda Gençlik Sahnesi kursiyerleri, Aleyna Işıkdağlılar, Cennet Acartürk, Damla Kalafat, Feyza Yönlüer, Gizem Balcı, Hakan Çakallıoğlu, Neşe Yılmaz, Kader Cin, Rabia Küçükaltan, Sena Sevimligül, Umut Dağlı, Mete Göral ve Yağmur Damla Duru rol aldı.

Ekip "Hapşırık" oyununu mart, nisan ve mayıs aylarında da aralıklarla sahneleyecek.