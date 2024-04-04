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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nda çocuklar için "Üç Kedi Bir Dilek" atölyesi düzenlendi.

EBB Masal Şatosu'nun çocuklar için düzenlendiği özel etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Sara Şahinkanat'ın "Üç Kedi Bir Dilek" adlı hikaye kitabından yola çıkarak gerçekleştirilen atölye ile hem kitap okumanın güzelliği hem de kedileri sevme konusu işlendi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Masal Şatosu yetkilileri, "Yaratıcı okuma süreçleri ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 4. maddesi olan 'Nitelikli Eğitim' amacını içeren atölyemizin ardından çevremize ve hayvan dostlarımıza duyarlı bireyler olmanın farkındalığı ile etkinliğimizi sonlandırdık" açıklaması yaptı.