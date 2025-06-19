EBYÜ Tıp Fakültesi 12. Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
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Yerel

EBYÜ Tıp Fakültesi 12. Mezunlarını Uğurladı

19.06.2025 14:22
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, 123 mezununu coşkuyla uğurladı.

EBYÜ Tıp Fakültesi 12. mezunlarını coşkuyla uğurladı

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fakültenin 12. dönem mezunları arasında yer alan 123 genç hekim, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer'in seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı. Tören, dönem birincisi öğrencilerin tüm mezunlar adına yaptığı duygusal konuşmayla devam etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı, törende yaptığı konuşmada öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, "Sevgili öğrenciler, genç meslektaşlarım ve yol arkadaşlarım; yıllar boyu süren çaba, emek ve azmin sonucunda bugün buradasınız. Eğitim hayatınız boyunca çok çalıştınız. Bilgi, empati, sabır ve özveri gerektiren bu meslek, her zaman sizden en iyisini bekleyecektir. Biliyorum ki, bu üniversiteden mezun olan her biriniz, karşınıza çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelebilecek donanımlara sahipsiniz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise 123 genç hekimin mezuniyetini kutlayarak, mezun olan doktorlara çalışmalarının bitmeyeceğini bundan sonra da devam edeceğini hatırlattı. Rektör Levent, genç doktorların sağlık alanına değerli katkılar sunacaklarına inandığını belirtti.

Programda mezun öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, yemin merasimi ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Sağlık, Kültür, Eğitim, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel EBYÜ Tıp Fakültesi 12. Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika

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