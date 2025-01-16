Eczacılık Fakültesi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Eczacılık Fakültesi Genel Kurulu Yapıldı

Eczacılık Fakültesi Genel Kurulu Yapıldı

BEUN Eczacılık Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleşti.

16.01.2025 11:00
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BEUN Eczacılık Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. İdil Özkan, dekan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Safi Öz sunumunda; 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Safi Öz faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler, öğrencilere yönelik sosyal ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek, Eczacılık Fakültesinin gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Zehra Safi Öz'ün sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek üniversitenin sağlık, mühendislik, beşeri ve sosyal bilimler, fen, sanatsal, kültürel ve sportif gibi her bir alanlarda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Özölçer Eczacılık Fakültesinin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal çalışmalarla, bilimsel projelerle de kayda değer bir konumda olduğunu vurguladı. Akademik öğretimde modern çağın şartları ve sürdürülebilir eğitimin önemi göz önüne alınarak yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özölçer; ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması, akademik ve ilgili sektörlerle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Rektör Özölçer, Fakültenin akademik çalışmalar ve sağlık hizmetlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle önem arz eden gelişimine de dikkat çekerek bu gelişime katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Rektör Özölçer'in konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eczacılık Fakültesi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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