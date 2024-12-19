Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
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Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Adıyaman Üniversitesi'nde 100 eczacılık öğrencisi için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

19.12.2024 11:19
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Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 öğrenci mesleki hayatlarının ilk adımını attı. Törene üniversite akademik ve idari çalışanlarının yanı sıra Adıyaman Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler, hocalarının rehberliğinde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe adım atmanın gururunu yaşadı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Murat Koca, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika

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