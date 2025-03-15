Edirne Belediyesi 158. Yılını Eski Başkanlarla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne Belediyesi 158. Yılını Eski Başkanlarla Kutladı

Edirne Yerel Tarih Grubu, Edirne Belediyesi'nin 158. kuruluş yıl dönümünde eski belediye başkanlarını bir araya getirdi. Panelde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belediyeciliği konuşuldu.

15.03.2025 18:37  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne Yerel Tarih Grubu, Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 158'inci yılında, önceki dönem belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panele, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne'nin eski Belediye Başkanları Güngör Mazlum, İbrahim Ay, Hamdi Sedefçi ve Recep Gürkan'a plaketlerini takdim etti.

Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 158'inci yıl dönümü dolayısıyla yapılan panelde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belediyeciliği, kuruluşunun 158. yılında Edirne Belediyesi, önceki dönem belediye başkanları ve hizmetleri konuşuldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Güler'in yaptığı panelde konuşmacı olarak Doç. Dr. Aziz Tekdemir, öğretim görevlisi Haluk Kayıcı ve Edirne Yerel Tarih Grubu Sözcüsü Şükrü Akıllı katıldı.

"Beraberlik içinde fotoğraf verdiğimiz için çok mutluyum"

Güngör Mazlum, "Çok mutluyum. Neden; bu kadim şehre, güzel Edirnemize hizmet etmiş, değerli arkadaşlarımla, kardeşlerimle, birlik beraberlik içinde fotoğraf verdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

İbrahim Ay da "Dördümüzün de yaptığı olay şudur; hizmette esas devamlılıktır. Bu devamlılığı sağlayan arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Edirne'nin tek eksiği var. Karşılıklı muhabbet ve konuşma, biz bunu gerçekleştiriyoruz. Çünkü maç bitti. Maç bittikten sonra bir araya gelmek en güzel olay. Yeni maçlara bakacağız. Yeni maçlarda kim gelecekse yine birlikte olacağız" diye konuştu.

"2011 senesinde biz UNESCO'ya girdik"

Hamdi Sedefçi ise şunları söyledi:

"20 yıl belediye başkanlığınızı yapmaktan şeref, onur duydum. Edirne'ye güzel işler olduğunu görmekten kıvanç duyuyorum. Edirnemize tarihi işler yaptık. Saraçlar, Çilingirler, Kapalı Çarşı arkası, Tahmis Meydanı trafiğe kapadık. 700 sene oralar trafiğe açıktı. Faytonlar, talikalar, at arabaları gezen bir bölgeydi. 2011 senesinde biz UNESCO'ya girdik. Selimiye Camisini  UNESCO Kültür Miras Listesi'ne sokma şansına eriştik."

"Onun adını buraya vererek yaşattık"

Recep Gürkan da "Edirne için herkes kendi döneminde kendi elinden gelen bir şeyleri yaptı. Bizden sonraki arkadaşlar da yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. İçinde bulunduğumuz Edirne'nin, tarihindeki ilk kültür merkezi, kurucumuz, kurtarıcımız, benim için ve inanıyorum ki, sizler için de Türkiye'nin tek kurucu önderi, bugün birileri için bu sıfatı kullanıyorlar ama Türkiye'de bir tane kurucu önder vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun adını buraya vererek yaşattık" dedi.

"Tarihi, kadim bir şehir"

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ise "Edirne şu an huzurunuzda olan güzel hikayesini tarihinde ilk defa kadın belediye başkanı seçme basiretiyle taçlandırmış olan önemli bir şehir. Tarihi, kadim bir şehir, üzerimizdeki sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek adına bize düşen ne varsa geçmişten alacağımız değerlendirme ile gelecek kuşaklara taşımak" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Politika, Osmanlı, Edirne, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi 158. Yılını Eski Başkanlarla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar
Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi
Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor
Murat Sancak, Galatasaray’ın 10 Şubat’ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi
İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu Mezarlıkta soyunmuşlar İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
Eşini benzinle yakmaya çalışan cani yaptığına hiç pişman değil: Gerekirse 30 yıl yatacağım Eşini benzinle yakmaya çalışan cani yaptığına hiç pişman değil: Gerekirse 30 yıl yatacağım
Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı Acılı babadan kan donduran iddia Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia
Taekwondo turnuvasında görülmemiş olay Hakem antrenöre kafa attı Taekwondo turnuvasında görülmemiş olay! Hakem antrenöre kafa attı
Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
22:30 ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
22:10 Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
22:08 Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
21:57 ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
21:52 Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
21:52 Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 18:59:40. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi 158. Yılını Eski Başkanlarla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.