Edirne Belediyesi 158. Yılını Eski Başkanlarla Kutladı

(EDİRNE) - Edirne Yerel Tarih Grubu, Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 158'inci yılında, önceki dönem belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panele, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne'nin eski Belediye Başkanları Güngör Mazlum, İbrahim Ay, Hamdi Sedefçi ve Recep Gürkan'a plaketlerini takdim etti.

Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 158'inci yıl dönümü dolayısıyla yapılan panelde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belediyeciliği, kuruluşunun 158. yılında Edirne Belediyesi, önceki dönem belediye başkanları ve hizmetleri konuşuldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Güler'in yaptığı panelde konuşmacı olarak Doç. Dr. Aziz Tekdemir, öğretim görevlisi Haluk Kayıcı ve Edirne Yerel Tarih Grubu Sözcüsü Şükrü Akıllı katıldı.

"Beraberlik içinde fotoğraf verdiğimiz için çok mutluyum"

Güngör Mazlum, "Çok mutluyum. Neden; bu kadim şehre, güzel Edirnemize hizmet etmiş, değerli arkadaşlarımla, kardeşlerimle, birlik beraberlik içinde fotoğraf verdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

İbrahim Ay da "Dördümüzün de yaptığı olay şudur; hizmette esas devamlılıktır. Bu devamlılığı sağlayan arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Edirne'nin tek eksiği var. Karşılıklı muhabbet ve konuşma, biz bunu gerçekleştiriyoruz. Çünkü maç bitti. Maç bittikten sonra bir araya gelmek en güzel olay. Yeni maçlara bakacağız. Yeni maçlarda kim gelecekse yine birlikte olacağız" diye konuştu.

"2011 senesinde biz UNESCO'ya girdik"

Hamdi Sedefçi ise şunları söyledi:

"20 yıl belediye başkanlığınızı yapmaktan şeref, onur duydum. Edirne'ye güzel işler olduğunu görmekten kıvanç duyuyorum. Edirnemize tarihi işler yaptık. Saraçlar, Çilingirler, Kapalı Çarşı arkası, Tahmis Meydanı trafiğe kapadık. 700 sene oralar trafiğe açıktı. Faytonlar, talikalar, at arabaları gezen bir bölgeydi. 2011 senesinde biz UNESCO'ya girdik. Selimiye Camisini UNESCO Kültür Miras Listesi'ne sokma şansına eriştik."

"Onun adını buraya vererek yaşattık"

Recep Gürkan da "Edirne için herkes kendi döneminde kendi elinden gelen bir şeyleri yaptı. Bizden sonraki arkadaşlar da yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. İçinde bulunduğumuz Edirne'nin, tarihindeki ilk kültür merkezi, kurucumuz, kurtarıcımız, benim için ve inanıyorum ki, sizler için de Türkiye'nin tek kurucu önderi, bugün birileri için bu sıfatı kullanıyorlar ama Türkiye'de bir tane kurucu önder vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun adını buraya vererek yaşattık" dedi.

"Tarihi, kadim bir şehir"

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ise "Edirne şu an huzurunuzda olan güzel hikayesini tarihinde ilk defa kadın belediye başkanı seçme basiretiyle taçlandırmış olan önemli bir şehir. Tarihi, kadim bir şehir, üzerimizdeki sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek adına bize düşen ne varsa geçmişten alacağımız değerlendirme ile gelecek kuşaklara taşımak" şeklinde konuştu.