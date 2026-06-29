Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 840 Pehlivan Ter Dökecek

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, davul zurna sesleriyle başladı. Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu yıl 840 güreşçimiz, er meydanında güreşecekler. Bu sene 40 başpehlivanımız, başpehlivanlık için sahaya çıkacaklar" diye konuştu.

Türk spor tarihinin en köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ter dökecek pehlivanlar Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Programda konuşan Vali Sezer, bu yıl 840 güreşçinin Kırkpınar'da yarışacağını ifade ederek, "Dünyada kesintisiz devam eden böyle bir organizasyon yok. 665 yıl, er meydanında hem mertliğin hem geleneğin hem bizim inanç ve değerlerimizin bir arada buluştuğu müthiş bir organizasyon. Bu sene 665'incisini yapıyoruz. 840 güreşçimiz, er meydanında güreşecekler. Bu sene 40 başpehlivanımız, başpehlivanlık için sahaya çıkacaklar. Herkese başarılar diliyoruz" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz Cuma Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak ve 5 Temmuz Pazar başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.