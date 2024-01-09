Edirne\'de Çocuklar Karın Keyfini Çıkardı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından öğle saatlerinde Uzunköprü'de başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Uzun zaman sonra şehri beyaza bürüyen kar yağışına sevinen çocuklar, gecenin kararması ile kendilerini dışarı atarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar karın tadını çıkarttı. Bazı çocuklar ise bisikletleri ile karlı havanın keyfini yaşadı. - EDİRNE