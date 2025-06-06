Edirne'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni coşkuyla kutlandı

Edirne\'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni coşkuyla kutlandı
06.06.2025 15:30  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Küplü beldesinde 90 yıldır süregelen geleneksel bayramlaşma töreni, mezarlıkta yapılan dualarla ve uzun kuyruklarla 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Beldede herkes birbiriyle bayramlaşarak sevinçlerini paylaştı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan geleneksel bayramlaşma töreni tüm belde halkını bir araya getirdi. Belde mezarlığında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bayramlaşma esnasında uzun kuyruklar oluştu.

Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü'nün hacıları ve en yaşlılarının sıraya girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında uzun kuyruklar oluştu. Beldede bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, " Selanik'ten nüfus mübadelesiyle Küplü'ye gelen atalarımızın yaptığı ve geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenini bu yıl da yapıyoruz. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince devam ettiriyoruz. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gelir, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar" dedi.

Kılınan bayram namazının ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak, yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü'de yapılan bayramlaşma törenleri mezarlıkta yapılan dualar ile son buldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, edirne, Yerel, Yaşam, Küplü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi
DSÖ’den Gazze’deki hastaneler için acil koruma çağrısı DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı

17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
12:25
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:39
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
06:11
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 17:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.