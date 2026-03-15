Edirne'de İftar Geleneği Sürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İftar Geleneği Sürüyor

Edirne\'de İftar Geleneği Sürüyor
15.03.2026 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalle sakinleri, Ramazan'da imece usulü iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Edirne'de Bostanpazarı Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla camii bahçesinde imece usulü düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Mahalle halkının evlerinde hazırladığı yemekleri getirerek oluşturduğu iftar sofrasında komşular birlikte oruç açtı.

11 yıllık gelenek

Süleymaniye Camii bahçesinde mahallede gelenek haline gelen iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 11 yıldır düzenlenen iftar yemeğine katılan mahalle sakinleri, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve Ramazan ayının manevi atmosferini daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Çocuklardan yaşlılara kadar birçok mahalle sakininin katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Mahalle halkı, bu tür organizasyonların dayanışmayı artırdığını belirterek geleneği her yıl sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Ramazan'ın paylaşma ruhu

Kurulan iftar sofrası, paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Mahalle sakinleri, Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de İftar Geleneği Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 06:20:20. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de İftar Geleneği Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.