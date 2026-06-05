Edirne'de Kiraz Fiyatları 200 Lirayı Geçti

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de halk pazarında krazın kilosu 200 liradan satılıyor. Önceki yıllar bir kova dolusu kiraz aldıklarını söyleyen yurttaşlar, şu an bir kilogram almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Yaz mevsiminin ayının gelmesiyle kiraz pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Ancak kilogramının 200 lira olduğunu öğrenen yurttaşlar, pahalılıktan dert yandı. Yurttaşlar, 200 liradan satılan kirazı almakta güçlük çektiğini ifade ederken, esnaf ise halden kirazın kilosunu 170 liraya aldıklarını, girdi maliyetlerinin fazla olduğunu belirtti.

Esnaf Atakan Alırat, kilogramla kiraz alamayanların gramla aldıklarını ifade ederek, "İnsanlar kilo alamıyor, yarım kilo alıyor. 250 gram alan var. Devir çok acayip oldu. İnsanlar bugün bin lira ile pazara geliyor, bu parayla meyve alıp eve gidemiyor. Müşterilerimiz bizi kötülüyor ama bizim elimizde olan bir şey değil. Sabaha karşı 170 liraya Bayrampaşa halinden aldık, biz bu kirazı, 200 liraya Edirne'de satıyoruz. Tezgahta beş tane eleman çalışıyor. Çok giderimiz var, gelirimiz yok" dedi.

"BİR KOVA KİRAZ YERDİM, ŞİMDİ BİR KİLO BİLE ALAMIYORUZ"

Yurttaşlardan Şenay Özeker ise daha önce kirazı kova dolusu aldıklarını belirterek, "Meyvelerimiz iki senedir çok pahalı. Geçen sene alamıyorduk, bu sene hiç alamıyoruz. Kirazımız çok pahalı. Artık kimse kiraz ağacı ekmez oldu. Kiraz fidanı da kalmaz oldu. Kiraz fidanı kalmayınca bu sefer kiraz daha pahalıya satılıyor. Önceden işten geldiğim zaman bir kova kiraz yerdim, şimdi bir kilo bile alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatların pahalılığından dert yanan Hülya Balaban, "İmkanı olan vatandaş alabilir ama imkanı olmayan vatandaş alamaz. Biraz daha uygun olması gerekiyor. Artık kendi ağaçlarımızda meyveler yetişiyor. Bence imkanı olmayan vatandaşlarımızın sayısı daha fazla. Bence pahalı" şeklinde konuştu.