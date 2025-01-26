Edirne\'de Miraç Kandili Programları

Edirne'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil programı gerçekleştirildi. Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar namaz kılarak, dua etti. - EDİRNE
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