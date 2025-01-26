Edirne\'de Miraç Kandili Programları

Yerel

Edirne'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil programı gerçekleştirildi. Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar namaz kılarak, dua etti. - EDİRNE