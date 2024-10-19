Edirne'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de Muhtarlar Günü Kutlandı

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Edirne'de muhtarlar, bando eşliğinde yürüyüş yaparak Muhtarlar Günü'nü kutladı.

19.10.2024 12:54
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Edirne'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

EDİRNE - Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Binası'nda bir araya gelen muhtarlar, günlerini kutlamak amacıyla bando eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonunda Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyon Başkanı Fatih Kıyga, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarların gerek vatandaşları gerekse devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Kıyga, "Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımızın üstlendikleri bu misyon önemini ilk günkü gibi muhafaza etmektedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olup, köylerimizde ve mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görüp, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında görüş ve önerileri ile her zaman vazgeçilmez olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğraf sonrası tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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