Edirne'de Ertelenen Nevruz Bayramı Kutlandı

(EDİRNE) - Edirne'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Söğütlük Millet Bahçesi'nde, ateşin yakılmasıyla baharın gelişi kutlandı.

Nevruz Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. İl protokolü Türklerin en eski geleneklerinden birisi olan demir dövdü, dilek ağacına dilekler asıldı. Pehlivanlar, yağlı güreş gösterisi sergiledi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Nevruz Bayramı'nın 2009 yılında UNESCO'nun Kültürel Miras Listesine girdiğini ifade etti. Edirne Valisi Yunus Sezer de, Nevruz Bayramı'nda tohumların toprağa saçıldığını ve bereket dualarının yapıldığını söyledi.

"Nevruz en eski bayramımız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Nevruz medeniyetimizin en eski bayramlarından bir tanesi. Nevruz yeniden diriliş, uyanış, ayağa kalkmak demek. Bir yandan bahar bir yandan umut demek. 2009'da UNESCO'nun Kültürel Miras Listesinde yer alması da bizler için ayrı bir başarı. Nevruz yeni gün, doğmak, çıkış demek. Çiçek topraktan, bu millet gemileri eriterek Ergenekon'dan, dağlardan çıkması demek" dedi.

"Nevruz bize uyanışı hatırlatıyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer da şunları söyledi:

"Nevruz Bayramı'mı bize her şeyden önce bir uyanışı hatırlatıyor. Orta Asya'dan Balkanlara kadar bütün milletin aynı anda uyandığı, aynı anda kendini hatırladığı baharla birlikte geleneklerini ve töresini bir kere daha yad ettiği günleri hatırlatıyor. Nevruz Bayramı aynı zamanda tohumların toprağa saçıldığı ve bereket dualarının yapıldığı bir dönemi bizlere hatırlatıyor."