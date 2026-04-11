Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Ertelenen Nevruz Bayramı Kutlandı

11.04.2026 17:42  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Nevruz Bayramı kutlamaları, renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. İl protokolünün katılımıyla ateşin yakılmasıyla baharın gelişi kutlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Edirne Valisi Yunus Sezer gibi önemli isimler, Nevruz'un kültürel önemine değindi.

(EDİRNE) - Edirne'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Söğütlük Millet Bahçesi'nde, ateşin yakılmasıyla baharın gelişi kutlandı.

Nevruz Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. İl protokolü Türklerin en eski geleneklerinden birisi olan demir dövdü, dilek ağacına dilekler asıldı. Pehlivanlar, yağlı güreş gösterisi sergiledi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Nevruz Bayramı'nın 2009 yılında UNESCO'nun Kültürel Miras Listesine girdiğini ifade etti. Edirne Valisi Yunus Sezer de, Nevruz Bayramı'nda tohumların toprağa saçıldığını ve bereket dualarının yapıldığını söyledi.

"Nevruz en eski bayramımız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Nevruz medeniyetimizin en eski bayramlarından bir tanesi. Nevruz yeniden diriliş, uyanış, ayağa kalkmak demek. Bir yandan bahar bir yandan umut demek. 2009'da UNESCO'nun Kültürel Miras Listesinde yer alması da bizler için ayrı bir başarı. Nevruz yeni gün, doğmak, çıkış demek. Çiçek topraktan, bu millet gemileri eriterek Ergenekon'dan, dağlardan çıkması demek" dedi.

"Nevruz bize uyanışı hatırlatıyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer da şunları söyledi:

"Nevruz Bayramı'mı bize her şeyden önce bir uyanışı hatırlatıyor. Orta Asya'dan Balkanlara kadar bütün milletin aynı anda uyandığı, aynı anda kendini hatırladığı baharla birlikte geleneklerini ve töresini bir kere daha yad ettiği günleri hatırlatıyor. Nevruz Bayramı aynı zamanda tohumların toprağa saçıldığı ve bereket dualarının yapıldığı bir dönemi bizlere hatırlatıyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nevruz Bayramı, Bülent Turan, Etkinlikler, Yunus Sezer, Edirne, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:29:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.