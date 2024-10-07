Edirne'de Pazar Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Edirne'de Pazar Fiyatları Yükseldi

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Edirne'de pazarcı ve vatandaşlar, yüksek sebze-meyve fiyatlarından şikayetçi. Emekliler geçim sıkıntısı yaşıyor.

07.10.2024 16:59
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(EDİRNE) - Edirne'de vatandaşlar pazarda fiyatların yüksek olmasından şikayet etti. Pazarcı esnafı Erol Güneş, "Fiyatlar çok pahalı, tabi ki alamıyorlar. 20 lira yeşillikler, maydanoz 15 lira, fiyatları soran almadan gidiyor" dedi.

Edirne'de Pazartesi halk pazarında alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatları pahalı bulduklarını söyledi. Emekliler aldıkları maaşla geçinemediklerini, ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Pazara alışverişe gelen Mustafa Yüceer, fiyatların yükselmeye devam ettiğini belirterek, "Fiyatlar maalesef böyle yükselmeye devam ediyor. Sebze ve meyveler bitiyor. Kışa dönünce mandalina, portakal çıkacak. Emekliyim, aldığım maaş gülünç, yetmiyor. Aynı zamanda ek işlerim var, öyle devam ediyor" dedi.

"Çiftçinin alın terini kazanması lazım"

Fatma Tükenmez de şunları söyledi:

"Çok pahalı çok. Çiftçinin çalıştığı da pahalı satan da pahalı. Hepsi pahalı mazot, benzin. Ne yapsın, çiftçi de haklı. Ben hepsini haklı görüyorum. Pazarda fiyatlar düşsün ama çiftçinin çalıştığı da düşsün, alın teri, uğraşılıyor. Mazot, benzin düşsün, çiftçi alın terini kazanması lazım" ifadelerini kullandı.

"Kasım ayı sonuna doğru marul 50 liraya bile zor alınır"

Bir vatandaş da "Pazarda fiyatlar her zamanki gibi yüksek hele Edirne'de daha da yüksek. Emekli maaşınla geçinmek zor, çalışıyoruz. Çalışan emekli" ifadelerini kullandı. Pazarcı esnafı Erol Güneş de, "Fiyatlar çok pahalı, tabi ki alamıyorlar. 20 lira yeşillikler, maydanoz 15 lira, fiyatları soran almadan gidiyor. Şu anda havalar güzel gidiyor, bu fiyatlar. Kasım ayı sonuna doğru marul 35-40 lira, 50 liraya bile zor alınır" diye konuştu.

Edirne\'de Pazar Fiyatları Yükseldi
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Edirne, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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