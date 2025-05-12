Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası Töreni

Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi.

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale'nin çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını söyleyen Lale, "Bu yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası, sosyal güvenliğin önemini, toplum üzerindeki etkisini anlatmak, sigortalı istihdamını teşvik etmek için toplumda farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır. Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta alanlarında Sosyal Güvenlik hizmeti sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak nüfusumuzun hemen hemen tamamını Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altına almış olmanın gururuyla yurdumuzun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezlerimizle kolay erişilebilir, etkin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sigortalılarımız ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına yerinde hizmet vermekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Atatürk Heykeli önünde düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.